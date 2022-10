Un caccia russo precipita su un palazzo residenziale a Yeysk, almeno 2 morti e 19 feriti

Un Su-34 appena decollato dall'aeroporto militare del "distretto militare meridionale" si è schiantato su un palazzo di Yeysk, una città portuale russa di 90.000 abitanti sulle sponde meridionali del mar d'Azov, di fronte alla città di Mariupol. Il ministero della Difesa di Mosca ha confermato che l'aereo avrebbe preso fuoco, forse per un guasto al motore, dopo il decollo e, in seguito, si sarebbe schiantato su un edificio di nove piani in un'area residenziale. I due piloti si sarebbero messi in salvo lanciandosi dall'all'apparecchio prima dello schianto. Funzionari locali di emergenza hanno detto che almeno due residenti sono stati uccisi e altri 19 sono stati ricoverati in ospedale, quattro dei quali in gravi condizioni. Le autorità hanno riservato i pronto soccorso negli ospedali locali e hanno fatto decollare gli aerei sanitari. Almeno 17 appartamenti sono stati colpiti dall'incendio e circa 100 residenti sono stati evacuati.