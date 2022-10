Un Halloween caldo come giugno. Previsto lo zero termico a 3500 metri

Un’estate infinita, o quasi, lunga da maggio a Ognissanti.

Stiamo per assistere infatti a quella che viene definita da più parti come la prima “novembrata” della storia: invece di vivere il periodo dell’anno in cui dovremmo essere pronti con gli ombrelli e il plaid sul letto, i piumini da mezza stagione avanzata dovranno ancora aspettare.

Ci attende un Halloween con condizioni tipiche di giugno in alcune zone del continente e in Italia: a Roma, che oggi si è svegliata sotto un'atipica coltre di nebbia, sono previste ancora numerose giornate con massime tra 26 e 28 C.

Al nord, la Liguria sfiorerà i 30 gradi mentre in montagna, dalla Valtellina all’Alto Adige, sono previsti localmente ben 26 gradi: le basse colline si riscalderanno più intensamente, a causa della minore presenza di foschie o nebbie.

Al sud si potrebbe tornare al mare, considerato che si toccheranno valori record sui 30-31 C.

Ma l'alta pressione non riguarda solo il nostro Paese dato che in queste ore l'anticiclone africano si sta espandendo, di nuovo, dal Marocco verso le Baleari portando un ulteriore aumento delle temperature tra Spagna mediterranea e sud della Francia. In seguito si allargherà in modo anomalo verso il Circolo Polare Artico.

Il cosiddetto “Monster di Halloween” si posizionerà così tra la Francia, la Germania, le regioni alpine e il Nord Italia: sia le minime che le massime saliranno fino a 10 C oltre la media del periodo.



“La situazione, non cambierà nei prossimi giorni con la persistenza dell'anticiclone africano su buona parte dell’Europa centro-meridionale ed aria calda che dal nord Africa interesserà anche la nostra Penisola senza soluzione di continuità almeno fino alla fine del mese”, fanno sapere da Raimeteo, puntualizzando però che, dando un’occhiata alle immagini del satellite, pur se i valori termici rimangono decisamente alti per la stagione, “l'incedere verso l’autunno si nota anche con il cambio del colore delle foglie con le vette del Pollino e dell’Etna con una chiara colorazione di marrone”.