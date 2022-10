Un orologio da collezione per i 50 anni del film "Il Padrino"

Un orologio da 500 mila euro realizzato in occasione del 50° anniversario del film “Il Padrino”, il capolavoro cinematografico di Francis Ford Coppola: è un oggetto da collezione, creato da Jacob & Co e presentato nell'hotel Timeo a Taormina, prezioso sia per la qualità dei materiali adoperati che per le sofisticate incisioni sul quadrante.

“Saranno a disposizione degli appassionati solo 50 pezzi”' ha detto Ben Arabov, amministratore delegato di Jacob & Co. “La cassa è di oro, titanio, acciaio e ottone”. E non mancano alcune chicche, come il carillon con la colonna sonora del film e le frasi più famose sempre incise. All'orologio è abbinata anche una preziosa penna.

Alla presentazione dell'oggetto cult sono intervenuti Gianni Russo, attore che nel film ha interpretato il ruolo di Carlo Rizzi, il giornalista Nick Fiulkes e Wei Koh in qualità di moderatore dell'evento, al quale ha preso parte anche Jacob Arabov, fondatore del marchio Jacob & Co che si sta impegnando nella produzione dell'orologio.