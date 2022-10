Una tigre, "la mangiatrice di uomini di Champanar", abbattuta in India: aveva ucciso 9 persone

“La mangiatrice di uomini di Champaran”, così era soprannominata la tigre uccisa a colpi di arma da fuoco dalla polizia indiana dopo che aveva ucciso almeno nove persone. L'operazione che ha portato all'abbattimento del grande felino ha coinvolto 200 persone hanno detto domenica le autorità indiane responsabili.

La tigre stava terrorizzando i residenti intorno alla Riserva della tigre di Valmiki a Champaran, nell'India orientale, da circa un mese, avendo ucciso sei persone in questo periodo, tra cui una donna e suo figlio di otto anni soltanto sabato scorso. Ma anche prima di queste ultime due morti, le autorità indiane avevano classificato la tigre - che si pensava fosse un maschio di tre o quattro anni - come "mangiatrice di uomini", il che dava il via libera alla sua soppressione.

I precedenti tentativi di neutralizzare l'animale erano falliti. "Due squadre sono entrate nella foresta su due elefanti sabato pomeriggio e una terza ha aspettato dove pensavamo che la tigre sarebbe uscita, e abbiamo sparato (...) per ucciderla lì", ha detto il capo della polizia locale Kiran Kumar all'AFP: "La squadra, composta da otto cecchini e circa 200 membri del dipartimento forestale, ha impiegato quasi sei ore per completare l'operazione", ha chiarito Kumar.

Gli animalisti locali attribuiscono episodi come questo, di straordinaria aggressività degli animali selvatici nei confronti degli uomini, alla rapida espansione degli insediamenti umani in India, cresciuti intorno alle foreste e vicino alle principali rotte della fauna selvatica . Secondo i dati del governo, quasi 225 persone hanno perso la vita in attacchi di tigri in India tra il 2014 e il 2019. Più di 200 tigri sono state uccise dai bracconieri o per folgorazione tra il 2012 e il 2018. L'India ospita circa il 70% delle tigri del mondo, con 2.967 tigri nel Paese nel 2018.