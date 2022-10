Un'azienda Usa avrebbe violato le sanzioni vendendo tecnologia a tre società di difesa russe

Le prime sanzioni occidentali alla Russia furono decise nel 2014, subito dopo l'annessione illegale della Crimea. In base a esse, le azienda statunitensi non avrebbero potuto avere rapporti con MMZ Avangard, un'azienda controllata da Mosca che produce missili per il sistema di difesa aerea S-400, una delle armi più sofisticate di cui dispone la Federazione Russa. Ciò nonostante, da alcuni documenti ed email che l'agenzia Reuters ha avuto modo di esaminare e da quanto riferito da fonti interne, è emerso che una nota società tecnologica degli Stati Uniti, Extreme Networks, avrebbe fornito a MMZ Avangard apparecchiature di rete per i suoi sistemi informatici di ufficio. Le apparecchiature “potrebbero essere state vendute” a MMZ Avangard tramite intermediario, e a insaputa di Extreme, ha affermato quest'ultima società in una dichiarazione rilasciata all'agenzia, ma non ha fornito prove a supporto di questa spiegazione. L'Ucraina ha accusato la Russia di aver schierato missili realizzati da MMZ Avangard contro obiettivi di terra a partire dallo scorso 24 febbraio. Con questi missili sarebbero stati uccisi almeno trenta civili in un attacco contro un convoglio sul confine della città meridionale di Zaporizhzhia, il mese scorso. Il Cremlino, la stessa MMZ Avangard e la società controllante Almaz-Antey non hanno risposto alle domande di Reuters. Non ha commentato nemmeno il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti.

REUTERS/Stringer/File Photo Un cratere lasciato da un attacco russo con missili prodotti da MMX Avangard contro un convoglio di veicoli civili, Zaporizhzhia 30 settembre 2022.

Tra il 2017 e il 2021 MMZ Avangard avrebbe ottenuto oltre mezzo milione di dollari di apparecchiature Extreme per i suoi sistemi informatici. Tra questi degli switch di rete ad alta velocità, componente aziendale delle reti aziendali. Un dipendente aveva segnalato internamente che la società stava violando le sanzioni. L'indagine interna non aveva avuto esito, ma l'azienda aveva deciso il licenziamento del dipendente, ufficialmente per scarso rendimento. Il fatto che una compagnia militare russa, identificata come una minaccia da Washington, abbia continuato ad acquisire hardware per computer statunitensi, osserva Reuters, suggerisce che i paesi occidentali potrebbero aver sopravvalutato la loro capacità di colpire l'economia russa con le sanzioni. Evidenzia anche quanto la macchina militare russa sia dipendente dalle apparecchiature high-tech statunitensi. Secondo i documenti consultati da Reuters, avrebbero acquistato apparecchiature da Extreme anche United Shipbuilding, importante azienda di costruzioni navali militari russe e Concern Morinformsystem-Agat, produttore di radar e altri sistemi elettronici militari. Extreme ha detto a Reuters di non avere registrazioni di vendita di prodotti a United Shipbuilding o Agat. Le società russe non hanno risposto alle richieste di commento. In Russia, Extreme ha mantenuto i contatti con i suoi clienti per aiutare a progettare reti complesse che si espandono nel tempo, riferiscono fonti vicine alla vicenda. Per le compagnie militari russe, l'equipaggiamento Extreme aveva un forte punto di forza, hanno affermato le tre persone che hanno familiarità con le spedizioni: A differenza dei rivali più grandi, Extreme non richiede abbonamenti ai servizi e frequenti aggiornamenti software. "È assolutamente autonomo", ha detto una delle fonti dell'attrezzatura. "Funziona senza licenza e non hai nemmeno bisogno di essere connesso a Internet." Ciò significa, che "non devi temere che il tuo sistema si oscuri perché qualcuno negli Stati Uniti ha deciso di disconnetterti". Extreme ha affermato che il "modello autonomo" non è esclusivo dell'azienda, ma ha riconosciuto che è diventato relativamente raro.

. REUTERS/Evgenia Novozhenina Un sistema di difesa missilistica S-400 nella Piazza Rossa durante una parata nel Giorno della Vittoria. Mosca, Russia, 9 maggio 2022.