Università e scuole: 11 crolli dall'inizio dell'anno scolastico. A chi spettano i controlli?

Un crollo non prevedibile: "Non c'è stato nessun segnale che si potesse verificare quanto accaduto. Gli edifici delle nostre Facoltà vengono ispezionati regolarmente", ha chiarito il Rettore dell'Università di Cagliari, Francesco Mola.

Chi vigila sull’edilizia universitaria

Da oltre un decennio le Università italiane sono diventate Enti autonomi. Ogni singolo ateneo, con il proprio Rettore e i vari organi amministrativi, è responsabile degli edifici dove risiedono i vari Dipartimenti.

Spesso si tratta di edifici di proprietà della stessa Università, ma è frequente, soprattutto nel caso delle Succursali, che le sedi siano dislocate dal plesso centrale e siano stabili presi in affitto dall’ente universitario.

In entrambi i casi il controllo e la manutenzione dell’edilizia spettano al singolo ateneo. Ogni università fa a sé all'interno del rispetto della normativa sulla sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro. Nei casi frequenti in cui la sede universitaria sia ospitata da palazzi storici, i vincoli architettonici e la conseguente burocrazia per effettuare interventi di manutenzione possono diventare un problema.

Diverso è il controllo delle strutture che ospitano gli universitari fuori sede, le cosiddette ‘Case degli studenti’, o dormitori. Si tratta di edifici che dipendono dalle Regioni, pertanto sarà responsabile della sicurezza in questi edifici l’ufficio tecnico regionale.

Decisione in autonomia degli atenei anche per quanto riguarda quanto e in che modo investire i fondi che il Ministero della Ricerca e dell’Università eroga; il singolo ateneo deciderà quanto dedicare a nuovi progetti di edilizia e quanto alla manutenzione e prevenzione dei rischi degli edifici esistenti. Intanto, con il decreto n. 1274 del 10 dicembre 2021, il Mur ha reso disponibile oltre 1,4 miliardi di euro del Fondo per l’edilizia universitaria e per le grandi attrezzature scientifiche.

La sicurezza e prevenzione dei rischi nelle scuole

Tema parallelo e altrettanto urgente è la sicurezza nelle scuole. Anche qui la cronaca odierna ci sollecita. E' stata chiusa la scuola dell'infanzia di Crecchio, in provincia di Chieti, dopo che ieri, nel primo pomeriggio, alcune crepe trovate nei locali hanno determinato la sospensione immediata delle attività e l’evacuazione dei bimbi, portati a casa dai genitori.

Da quando il ruolo delle Province è stato ridimensionato (Legge Delrio 2014), le scuole e gli istituti di istruzione secondaria, dipendono al 90% dai Comuni e così l’ordine e la messa in sicurezza degli edifici scolastici. Solo gli istituti tecnici dipendono ancora dalle Province.

Ogni comune ha un ufficio tecnico che deve occuparsi di fare una mappatura degli edifici scolastici e provvedere alla loro manutenzione.

Il Documento di valutazione dei rischi

“Ogni scuola deve poi applicare il Dvr (Documento di valutazione dei rischi) che riguarda sia la struttura scolastica sia chi la occupa, studenti e corpo docente e amministrativo”, ci spiega Giancarlo Turi, responsabile di Uil Scuola. “Il dirigente scolastico fa una valutazione annuale sullo stato dell’edificio insieme a un tecnico responsabile della sicurezza presente in ogni plesso”.

I dati messi a disposizione dal Ministero dell’Istruzione sull’anno scolastico 2021/2022 ci raccontano che le 8.158 istituzioni scolastiche, sono ripartite in 40.581 sedi scolastiche, di queste il 69% è dedicato all’infanzia. Sono stati 7.407.312 gli alunni accolti nei propri percorsi di studio, compresi i 277.840 ragazzi disabili (3,8%). Numeri dietro i quali ci sono bambini e ragazzi, il nostro futuro. Per questo il controllo e la prevenzione dei rischi nelle scuole sono ancora più fondamentali.

Il Rapporto di Cittadinanzattiva sulla sicurezza nelle scuole

Purtroppo i dati a nostra disposizione non rassicurano.

Il XX Rapporto “Osservatorio civico sulla sicurezza a scuola”, presentato da Cittadinanzattiva lo scorso settembre, mostra tutte le crepe dell’edilizia scolastica.

Il 42% delle nostre scuole, ossia 16.794, è stato costruito prima del 1976, per circa un ulteriore quarto non si conosce invece la data di costruzione. Ben oltre la metà delle scuole non è in possesso del certificato di agibilità statica (assente per quasi il 58% degli istituti), né quello di prevenzione incendi (circa il 55%). Oltre il 40% è privo del collaudo statico. Le regioni che presentano una percentuale più alta di scuole che possiedono la certificazione di prevenzione incendi sono la Valle d’Aosta (51,74%), l’Emilia Romagna (49,50%), l’Umbria (47,80%), il Molise (47, 05%). Tra le regioni con le percentuali più basse: Lazio (12,21%, Calabria (18,75%), Sardegna (22,81%).

Quanto al documento di valutazione rischi, ne è in possesso il 77% delle scuole: tra le regioni più virtuose le Marche - 90,2% - seguita da Veneto, Umbria, Toscana, Sicilia, Lombardia con percentuali oltre l’80%; l’Abruzzo è la Regione con la percentuale più bassa di edifici in possesso del DVR (33%).

Il Piano di emergenza è stato redatto dal 79% delle scuole: tra le regioni più virtuose sempre al primo posto le Marche (91,08%), seguita da Veneto (88%), Toscana (86%), Umbria (85%), Lombardia (83%), Basilicata (80%). La regione con le percentuali più basse anche per questo adempimento risulta essere l’Abruzzo (34%).

Ed è sempre emergenza crolli. Tra settembre 2021 e agosto 2022 Cittadinanzattiva ne ha contati (attraverso la rassegna stampa) 45 di cui 16 nelle regioni del Sud e nelle Isole (Campania, Calabria, Sicilia, Sardegna), 19 nel Nord (Lombardia, Piemonte, Liguria, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna), 10 nelle regioni del Centro (Toscana, Lazio). Tali episodi hanno provocato il ferimento di alcune persone oltre che danni agli ambienti e agli arredi, interruzione della didattica, provocando ingenti disagi agli studenti e alle loro famiglie.

Gli investimenti del Pnrr per la messa in sicurezza e la riqualificazione delle scuole

“A partire dal 2015 i Governi hanno investito in maniera importante sull’edilizia scolastica del nostro Paese. Ora grazie al Pnrr arrivano ulteriori importanti fondi destinati all’ammodernamento e la messa in sicurezza di molti istituti, alla costruzione di nuove scuole (ancora poche), di ambienti digitali, di mense, di palestre e di servizi 0-6.

Nell’ambito del PNRR sono stati stanziati 5.2 mld di euro attraverso 6 linee di investimento per le infrastrutture scolastiche. Tra queste, meritano di essere segnalate le seguenti: costruzione di asili nido e scuole dell’infanzia: 3 mld di euro; potenziamento delle infrastrutture per lo sport a scuola: 300 mln di euro; costruzione di nuove scuole: 1.089 miliardi euro; messa in sicurezza e riqualificazione delle scuole: 3.9 mld di euro.