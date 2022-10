Università, Oxford è la migliore. Bologna e Pisa tra le prime duecento

Per il settimo anno consecutivo, Oxford è in testa alla classifica delle “migliori università del mondo” stilata da Times Higher Education. Mantiene la seconda posizione del World University Rankings 2023, Harvard, mentre terze, a pari merito, sono Cambridge ( in arrivo dal quinto posto) e Stanford. Seguono il Massachusetts Institute of Technology, California Institute of Technology, Princeton, Berkeley, Yale e Imperial College London.

La classifica giudica le università ad alta intensità di ricerca in ciascuna delle loro principali missioni: l'insegnamento (l'ambiente di apprendimento); la ricerca (volume, reddito e reputazione), le prospettive internazionali (personale, studenti e ricerca); citazioni (influenza sulla ricerca); reddito del settore (trasferimento di conoscenze).

Harvard è in cima alla classifica per l'insegnamento, mentre Oxford guida quella per la ricerca.

Complessivamente, sono classificate 1.799 università. Altre 526 università hanno fornito dati ma non hanno soddisfatto i criteri di idoneità richiesti per essere inserite nella classifica finale.

Gli Stati Uniti sono il paese più rappresentato in assoluto, con 177 istituzioni universitarie, e anche il più rappresentato tra i primi 200 (58). La Cina continentale ha il quarto numero più alto di atenei tra le prime 200 (11, rispetto ai 10 dell'anno scorso), dopo aver superato l'Australia, che è scesa al quinto (insieme ai Paesi Bassi).

Cinque paesi entrano per la prima volta nella classifica, tutti in Africa (Zambia, Namibia, Mozambico, Zimbabwe e Mauritius).