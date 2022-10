Accoltella 5 persone nel centro commerciale di Assago: un morto e 2 feriti gravi. Preso l'aggressore

Una persona è morta e quattro sono ferite, di cui due in gravi condizioni, dopo un’aggressione all’interno del centro commerciale di Assago (Milano), da parte di un uomo di 46 anni, italiano, che secondo quanto riferito dai carabinieri è stato fermato.

Sarebbero tutti stati colpiti da un’arma da taglio. Dopo la morte di quello che sarebbe un cassiere del supermercato Carrefour, sono ancora due le persone ferite che si trovano in gravi condizioni, tanto da aver richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Sul posto anche tre automediche, sei ambulanze e le forze dell'ordine.

Secondo una ricostruzione dei carabinieri, dopo essersi impossessato di un coltello dagli espositori del supermercato Carrefour - per cause in corso di accertamento e senza apparenti motivi - ha accoltellato cinque clienti. Uno dei feriti è Pablo Mari, calciatore del Monza Calcio.

L’aggressore è stato bloccato da alcuni clienti ed è stato consegnato ai Carabinieri di Corsico, subito intervenuti sul posto.

Gli investigatori, al momento, escludono la matrice fondamentalista. La posizione del 46enne, verosimilmente affetto da disturbi psichici, è al vaglio dell’autorità giudiziaria.

“Ora che siamo lontane siamo più tranquille ma eravamo veramente terrorizzate, non capivamo cosa succedeva, vedevamo gente scappare in lacrime”, racconta una ragazza che si trovava nel centro commerciale durante i concitati momenti dell’aggressione.

“Mi è rimasta molto impressa una ragazza che piangeva, completamente sotto shock”, aggiunge la testimone.