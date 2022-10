Uomo trovato morto nel quartiere di San Lorenzo: sul corpo diverse ecchimosi. Aperta un'indagine

E' stato ritrovato riverso a terra nell'androne di un condominio in via dei Campani, nel quartiere di San Lorenzo a Roma.

Il corpo senza vita di un uomo di 64 anni è stato rinvenuto dalle Forze dell'ordine in servizio nella capitale. Sul corpo, in base a quanto si apprende, sono state individuate diverse ecchimosi compatibili con una caduta accidentale.

I tentativi di salvarlo da parte del personale sanitario, sia sul posto sia in ospedale, sono però risultati vani. Il personale del 118 accorso, non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Indagini sono in corso per accertare le cause della morte.