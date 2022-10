Uomo ucciso a Milano: Curva Nord lascia San Siro

La Curva Nord dell'Inter resta in silenzio, senza esporre striscioni e intonare cori durante la partita contro la Sampdoria a San Siro, poi i Boys abbandonano gli spalti - il secondo anello - durante l'intervallo. È la reazione dei tifosi nerazzurri dopo che ieri sera è circolata la notizia della morte dello storico capo ultrà, Vittorio Boiocchi, in un agguato a Milano

Boiocchi, 69 anni, storico capo ultras dell'Inter con precedenti per rapina, traffico di droga e sequestro di persona, è stato ucciso ieri sera per strada alla periferia di Milano: è stato colpito da diversi colpi di arma da fuoco che lo hanno centrato al collo e al petto nel quartiere Figino. Quello che appare un agguato è avvenuto poco prima dell'inizio della partita in casa dei nerazzurri contro la Sampdoria. Una volta appresa la notizia la Curva Nord ha deciso di lasciare gli spalti.