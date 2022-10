Urso a "Mezz'ora in più": "Sarà un governo politico con qualche tecnico di area"

''A settembre sono andato a Washington'' e ''Giorgia Meloni agli occhi degli americani ma anche internazionali appare per quella che è ovvero una persona affidabile''. Lo ha detto il presidente del Copasir Adolfo Urso a 'Mezz'ora in più.

Rispondendo a una domanda sui tempi della composizione del governo, Urso ha rimarcato: "Ci sono dei percorsi parlamentari e costituzionali che sono evidenti a tutti. Il 13 si insediano le Camere, si formeranno i gruppi e il 18 credo che verranno eletti gli uffici di presidenza. Dopodiché ci saranno due o tre giorni di consultazioni, credo che sia normale, e poi ci dovrà essere l'incarico che verrà conferito dal Capo dello Stato".

"Non siamo una coalizione improvvisata, siamo una coalizione che in questo Paese agisce dal 1994 ma è chiaro che non potete chiedere a Giorgia Meloni, oggi, di fare i nomi dei ministri quando non ha avuto nemmeno un incarico da parte il presidente della Repubblica, sarebbe una sgrammaticatura istituzionale. La volta scorsa ci hanno messo tre mesi a fare il governo. Il Copasir per 4 mesi non è stato costituito con un vulnus istituzionale molto grave, in questo caso noi abbiamo avuto la responsabilità di presentarci insieme alle elezioni con un programma già sottoscritto da tutti i leader della coalizione''.

"Fratelli d'Italia si è sempre battuta per l'unità della coalizione di centrodestra, ottenendo il grande successo di guidarla. Ripropone lo stesso modello dell'unità delle forze di centrodestra in Spagna e in Europa. Guidando i Conservatori europei, spera che si realizzi anche nel Parlamento europeo". Così il presidente del Copasir Adolfo Urso. Viktor Orban "non fa parte del gruppo dei Conservatori e riformisti fondato dai conservatori inglesi", ha sottolineato Urso. "Si auspica che anche a Madrid si realizzi una maggioranza di centrodestra con i Popolari. E' una richiesta di alternanza. Questo rafforza la democrazia", ha aggiunto commentando le parole di Orban alla kermesse di Vox: “Dobbiamo salvaguardare il nostro stile di vita e la nostra cultura, dobbiamo difenderci dall'ideologia globalista e dobbiamo difendere dai burocrati di Bruxelles i nostri costumi e la nostra sovranità”.

Giorgia Meloni ha chiarito che sarà un governo politico in cui "ci saranno dei tecnici d'area, personalità che hanno scelto un campo e condiviso un programma". Così precisa il presidente del Copasir. Il ricorso ai tecnici è motivato dal fatto, ha spiegato, che l'obiettivo è di concentrare "il maggior numero di competenze, il meglio che il centrodestra italiano possa esprimere". "Noi abbiamo già candidato alcuni tecnici come Nordio e Pera. Al governo politico vengono chiamati a partecipare tecnici d'area che condividono il programma politico", ha continuato.

Ci sarà una continuità con il Governo Draghi in alcuni aspetti: ad esempio sull'energia abbiamo condiviso alcune scelte, come anche in politica estera e sulla Difesa. Giorgia Meloni ha indicato, quando c'è stata l'invasione russa, come avremmo dovuto comportarci sull'Ucraina. Su questo ci sarà continuità, ma Meloni non ha bisogno di lord protettori, l'Italia è un Paese sovrano e democratico che fa le sue scelte, che devono essere rispettate".