Ursula von der Leyen: "La crisi è grave, serve una risposta comune. Creare Unione dell'energia"

"Come in passato, dobbiamo preservare condizioni di parità ed evitare distorsioni del mercato unico -ha proseguito la presidente Ue-. Quindi il compito che ci attende è chiaro: dobbiamo fare di più per contenere l'aumento vertiginoso dei prezzi dell'energia che sta indebolendo la nostra economia. E dobbiamo farlo come europei, insieme, in modo comune. Questo è ciò di cui parleremo a Praga con i leader europei. E non vedo l'ora", ha concluso.