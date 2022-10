Usa: allarme Fbi, Russia e Cina puntano a influenzare processi elettorali Washington

L'Fbi mette in guardia dall'influenza che Russia e Cina cercano di esercitare sulle elezioni Usa, in vista del voto di midterm, la tornata di elezioni per il congresso che si tiene a metà del mandato presidenziale, di novembre. Secondo informazioni di intelligence ottenute dall'Associated Press, le autorità federali Usa ritengono che Mosca cerchi di amplificare i dubbi riguardo all'integrità del processo elettorale, mentre Pechino punterebbe ad influenzare il dibattito politico, in riferimento agli interessi cinesi. L'Fbi ha inviato un avvertimento alle autorità statali e locali a metà settembre. Tuttavia, non sarebbero stati individuate minacce credibili all'infrastruttura elettorale Usa.