Allerta per le elezioni di Midterm, pericolo estremismi interni

Dopo l'aggressione e il ferimento avvenuto ieri di Paul Pelosi, il marito della presidente della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi, gli apparati di sicurezza e l'intelligence, in una nota diffusa dalla Cbs, avvertono dei possibili rischi di violenza da parte di estremisti interni prima e dopo le elezioni di Midterm, dell'8 novembre.

Secondo il bollettino dell'Intelligence ottenuto dall'emittente radiotelevisiva di New York c'è il rischio di una "crescente minaccia" alimentata "dall'aumento dell'estremismo violento interno" e dal "risentimento ideologico".

I potenziali obiettivi della violenza sarebbero "candidati in corsa per cariche pubbliche, funzionari eletti, operatori elettorali, manifestazioni politiche, rappresentanti di partiti politici, minoranze razziali e religiose o presunti oppositori ideologici".

Nel bollettino inoltre si avverte che gli estremisti potrebbero prendere di mira gli edifici del governo statale e locale dopo le elezioni, con potenziali obiettivi tra cui "funzionari coinvolti nel conteggio dei voti o nelle certificazioni, figure giudiziarie associate a sfide legali legate alle elezioni o società private associate al conteggio dei voti".

Biden: non c'è spazio per la violenza politica in America

Il Presidente Usa Joe Biden - dopo l'aggressione al marito di Nancy Pelosi, definita ‘spregevole’ - ha ribadito che “non c'è spazio per la violenza politica in America”.

Harris a tutti i leader: parole vanno pesate in un periodo di odio e divisione

L'aggressione subita da Paul Pelosi, marito della speaker della Camera degli Stati Uniti, Nancy Pelosi, è "un atto di estrema violenza". Lo ha detto la vicepresidente americana Kamala Harris parlando con i giornalisti in Pennsylvania.

Harris ha detto di aver parlato con Pelosi dopo aver ricevuto la notizia. La vicepresidente ha esortato tutti i leader a "capire davvero che il significato e l'impatto delle loro parole e la loro postura" in un periodo in cui ci sono invece "odio e divisione".