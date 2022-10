Usa: arrestato dirigente di software elettorale: furto di dati sensibili sui lavoratori dei seggi

Ha i tratti di una tipica spy story, con l'ipotesi - senza riscontri al momento - di una pista che porta fino in Cina. Investe i dati sensibili delle elezioni americane, ma "riguarda solo i lavoratori nei seggi, e non il conteggio dei voti", così le autorità americane: arrestato in Michigan Eugene Yu, 51 anni, fondatore e Ceo della società Konnech Corporation, con l'accusa di aver rubato le informazioni di identificazione personale di centinaia di lavoratori dei seggi, della contea di Los Angeles: si tratta della compagnia che gestisce uno dei sotware, usati nel processo elettorale Usa.

Il New York Times riporta che "cospirazionisti" affermano, senza prove, che la Konnech stesse segretamente lavorando con il governo cinese.



Dean Mouhtaropoulos/Getty Images server farm

I dati "archiviati sul server cinese"

Ma la società ha dichiarato di ritenere che Yu sia stato fermato ingiustamente, e che "nessuna informazione" sia stata rubata. Konnech aveva vinto un contratto da 2,9 milioni di dollari con la contea nel 2020, per fornire il suo programma che traccia gli orari ed elabora le buste paga dei lavoratori elettorali. Ma secondo le autorità statunitensi, sarebbe stato violato il contratto, archiviando i dati su server situati in Cina, e non negli Stati Uniti.



Pixabay Sicurezza informatica

Secondo il cancelliere della contea, Dean C. Logan, la Konnech doveva conservare i dati negli Stati Uniti e fornire accesso, solo a cittadini e residenti permanenti, ma li avrebbe invece archiviati sui server nella Repubblica popolare cinese: così secondo quanto riferisce l'ufficio del procuratore distrettuale, che non ha però precisato - al momento - quali informazioni specifiche sarebbero state rubate.

"La sicurezza in tutti gli aspetti di qualsiasi elezione è essenziale in modo che tutti noi abbiamo piena fiducia nell'integrità del processo elettorale", così il procuratore distrettuale George Gascon, durante una conferenza stampa, trasmessa anche su Twitter: "Con le elezioni generali del mid term a 35 giorni di distanza, il nostro obiettivo rimane quello di garantire che l'amministrazione di queste elezioni non venga interrotta", aveva affermato invece il cancelliere Logan.



(GoogleMaps) FBI - Federal Bureau of Investigation, Cincinnati, Ohio