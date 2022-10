Usa: Bill Gates e Melinda donano 1,2 miliardi per lotta a poliomielite

Il denaro verrà usato per contrastare i nuovi focolai legati alle varianti del virus. In Pakistan si sono registrati venti casi di polio quest'anno, tutti nella zona nordovest del Paese. L'Afghanistan, dove quest'anno ci sono stati due casi, fino a poco tempo fa non aveva vaccini a causa delle violenze e del divieto imposto dai talebani. L'anno scorso, prima di tornare al potere, i talebani avevano raggiunto un accordo con le Nazioni Unite per consentire ai medici di avviare una campagna di vaccinazione.

La Bill and Melinda Gates Foundation hanno annunciato che doneranno 1,2 miliardi di dollari per aiutare a eradicare la polio a livello mondiale e in particolare in due paesi: Pakistan e Afghanistan, dove il virus è endemico.

Melinda Gates e Bill Gates insieme durante "One World: Together At Home" presentato da Global Citizen il 18 aprile 2020. La trasmissione tenuta per supportare la prima linea operatori sanitari e il COVID-19

La donazione a dieci cifre arriva dopo i casi di poliovirus riscontrati sia nello stato di New York che a Londra, portando i funzionari a monitorare i casi e aumentare le richieste di vaccinazione.

Si ritiene che i casi provengano dalla poliomielite derivata dal vaccino: le persone vaccinate con il poliovirus vivo possono versarlo nelle feci, dove può diffondersi attraverso le acque reflue, mutare e quindi infettare gli altri che entrano in contatto. New York ha dichiarato un'emergenza il mese scorso dopo che il virus era stato trovato in una quarta contea oltre a New York City, e lo stato ha iniziato a monitorare le acque reflue dopo che un caso di poliomielite derivato dal vaccino ha causato la paralisi in un uomo di 20 anni non vaccinato a Rockland, nel Maine.

Molte delle contee di New York in cui è stato trovato il virus hanno tassi di vaccinazione antipolio ben al di sotto della media nazionale.

A Londra, i funzionari sanitari hanno annunciato una nuova campagna di vaccinazione ad agosto per aumentare la copertura nei bambini sotto i 10 anni, dopo che il poliovirus derivato dal vaccino è stato rilevato per la prima volta da decenni nelle acque reflue del nord e dell'est di Londra.

La poliomielite è una malattia contagiosa trasmessa principalmente attraverso il contatto con campioni fecali e occasionalmente tosse e starnuti. Prima che il vaccino contro la poliomielite fosse sviluppato nel 1955, circa 15.000 persone negli Stati Uniti sviluppavano la paralisi dalla malattia ogni anno, secondo il CDC. Il poliovirus è stato eliminato in molti paesi del mondo a seguito di campagne di vaccinazione di massa, inclusa la GPEI, che è stata lanciata nel 1988 ed è una delle più grandi iniziative di salute pubblica a livello mondiale nella storia. Tuttavia, il virus circola ancora in Pakistan e Afghanistan, dove l'instabilità politica e il conflitto prolungato hanno ostacolato le campagne di vaccinazione. Nel 2021, circa il 75% dei bambini afgani di età compresa tra 12 e 23 mesi era stato completamente vaccinato contro la poliomielite, mentre l'83% era stato vaccinato in Pakistan, secondoUNICEF . La Gates Foundation ha donato quasi 5 miliardi di dollari all'iniziativa GPEI in passato, mentre hanno contribuito anche i governi dei paesi ad alto reddito e altre organizzazioni non profit.