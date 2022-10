Condanna a 35 anni per "Don Mario", re dei narcos della droga colombiani

Il narcotrafficante colombiano Rendon Herrera - noto come "don Mario" - è stato condannato a New York a 35 anni di prigione, e a pagare oltre 45 milioni di dollari.

Lo ha annunciato il dipartimento della giustizia americano. Herrera, 57 anni, era il capo del "clan del Golfo": il cartello della droga più potente della Colombia. Lo scorso anno si era dichiarato colpevole.

La condanna assorbe anche i 15 anni che gli sono stati inflitti per aver "fornito sostegno materiale ad una organizzazione terroristica, le unità di autodifesa della Colombia (Auc)": gruppo paramilitare di estrema destra, a cui il clan di Herrera era subentrato.