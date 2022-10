Usa. Donald Trump chiede a Cnn 475 milioni di dollari per averlo diffamato

Donald Trump ha chiesto alla Cnn 475 milioni di dollari come risarcimento per averlo diffamato. E' quanto riporta Bloomberg News, che cita una denuncia presentata alla corte federale di Fort Lauderdale, in Florida, dai legali dell'ex presidente degli Stati Uniti.

Il network è accusato di aver "diffamato l'ex presidente con una serie di affermazioni false" e per averlo etichettato come "razzista", "servo della Russia", "insurrezionista" e "sostanzialmente un Hitler".

L'ex presidente Usa sostiene - nella causa di 29 pagine - che l'emittente aveva un lungo curriculum di critiche nei suoi confronti, ma che aveva intensificato i suoi attacchi negli ultimi mesi perché la rete temeva che si sarebbe ricandidato alla presidenza nel 2024.

La Cnn ha rifiutato di commentare il caso.