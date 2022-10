Stati Uniti: “Imporremo sanzioni contro chi vende armi alla Russia”

"Imporremo sanzioni su chiunque sostenga militarmente la Russia contro l'Ucraina. In particolare, renderemo sempre più difficile per l'Iran vendere le armi a Mosca". Lo ha detto la sottosegretaria del Dipartimento Usa per gli Affari europei, Karen Donfried, in un incontro con la stampa a Washington.

Inoltre, la sottosegretaria ha dichiarato che l’uso di droni iraniani dimostra che l'esercito russo sta “soffrendo" a causa delle sanzioni.