Usa: nuova marcia a Washington per sostenere le proteste in Iran

Migliaia di persone hanno marciato a Washington in sostegno alle proteste in corso in Iran, scatenate dalla morte di Mahsa Amini il mese scorso. I dimostranti, mentre camminavano dal National Mall alla Casa Bianca, hanno scandito gli slogan diventati ormai famosi in tutto il mondo tra cui 'Donne, vita, libertà" e "Giustizia per l'Iran".

Siamak Aram, uno degli organizzatori, ha dichiarato che sono sempre di più i cittadini che scendono in strada per aderire alle manifestazioni organizzate in solidarietà con le battaglie di giovani e donne a Teheran e in altre città.

Amini è morta il mese scorso sotto la custodia della polizia dopo essere stata arrestata per aver presumibilmente violato il rigido codice di abbigliamento femminile iraniano, con i capelli che le sporgevano da sotto il velo. La sua morte ha alimentato le più grandi proteste degli ultimi anni nella Repubblica islamica.