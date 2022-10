Usa: nuovo scontro Jolie-Pitt, "Lui ha picchiato lei ed i figli in aereo"

Angelina Jolie ha rivelato nuovi dettagli sul famigerato volo aereo del settembre 2016, che portò alla rottura con il marito Brad Pitt. L'attore e icona sexy di Hollywood avrebbe picchiato lei e i figli. A rivelarlo il New York Times. In una testimonianza incrociata - svolta nella battaglia legale tra le due star, che si contendono i diritti della proprietà di un pregiato vigneto in Francia - Jolie ha raccontato di una serie di violenze verbali e fisiche da parte dell'ex marito, esplose durante un volo sul jet privato che aveva portato la famiglia dalla Francia in California.

Rocco Spaziani/Archivio Spaziani/Mondadori Portfolio via Getty Images Brad Pitt al Festival di Venezia 2022

Secondo i documenti presentati in tribunale, l'attrice ha riferito che Brad Pitt avrebbe messo le mani alla gola a un figlio, e colpito un altro in pieno volto, e poi "afferrato Jolie alla testa e strattonata". Poi, le avrebbe gettato addosso della birra e versato vino sui figli. Dopo quel viaggio, l'attrice chiese il divorzio. L'episodio è finito sotto inchiesta da parte dell'Fbi, che ha giurisdizione sui voli.

MICHEL GANGNE/AFP/Getty Images Chateau Miraval, il vigneto di Angelina Jolie e Brad Pitt

Un rappresentante di Pitt le ha definite "un'altra manipolazione, che danneggia soltanto la famiglia", dichiarando all'Associated Press che l'attore nega le nuove accuse di abusi. I nuovi dettagli emersi, sono stati comunicati per la prima volta subito dopo il volo, ma erano rimasti segreti: l'FBI e l'agenzia per i servizi per l'infanzia della contea di Los Angeles infatti, avrebbero indagato ma non trovando riscontri, o "motivi per agire contro Pitt". Un giudice ha affidato la custodia dei bambini, figli della ex coppia, 50% del tempo al padre, 50% del tempo alla madre, dopo il processo a porte chiuse. Ma una corte d'appello ha successivamente rimesso in discussione la sentenza, per "non aver rivelato possibili conflitti di interesse" dopo una mozione di Jolie, annullando così la decisione.



GettyImages Brad Pitt e Angelina Jolie, 2015