Usa, Trump: "Dobbiamo fermare l'invasione dei migranti"

L'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, durante un comizio elettorale in Arizona, ha criticato le politiche sull'immigrazione dell'attuale inquilino della Casa Bianca, Joe Biden, e ha detto che il Paese sta subendo una "invasione" di migranti.

"Dobbiamo fermare l'invasione attraverso il nostro confine meridionale", ha sottolineato il tycoon durante un comizio a Mesa, in Arizona, a poco meno di un mese dalle elezioni di “midterm”, le elezioni (di metà mandato) parlamentari degli Stati Uniti che si terranno l’8 novembre 2022.

L'ex presidente ha appoggiato la candidata governatrice del suo partito, Kari Lake, che a novembre dovrà affrontare una corsa serrata nello Stato di confine. contro la democratica Katie Hobbs, in una elezione in cui il voto dei latinos è cruciale. L'Arizona non ha un governatore democratico dal 2002.

Durante il suo discorso, Trump ha invitato sul palco diverse personalità politiche, tra cui la stessa Lake e il presidente del National, Border Patrol Council, Brandon Judd. Quest'ultimo ha elogiato l'ex presidente per le sue dure politiche contro l'immigrazione.

Trump ha utilizzato il suo discorso in Arizona anche per criticare l'indagine a suo carico per il presunto possesso di documenti riservati nella sua residenza in Florida. "Devo essere l'unico a salire nei sondaggi dopo che l'Fbi ha fatto irruzione nella sua casa", ha ironizzato l'ex presidente.