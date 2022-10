Vaccino combinato Covid e influenza, primi dati positivi

L'azienda biotecnologica Novavax ha annunciato i risultati positivi dello studio clinico di fase 1/2 del suo candidato vaccino combinato contro Covid19 e influenza (Cic). I dati, presentati al World Vaccine Congress Europe 2022, hanno dimostrato la capacità del vaccino Cic di generare risposte immunitarie, contro il virus SarsCoV2 e ceppi influenzali omologhi ed eterologhi. Il Cic combina in un'unica formulazione il vaccino Covid19 di Novavax e il potenziale vaccino influenzale quadrivalente.

Le formulazioni del vaccino combinato, spiega l'azienda in una nota, hanno generato forti risposte anticorpali sia contro gli antigeni di SarsCoV2 che contro quelli dell'influenza. Lo studio di conferma sui dosaggi (fase 2) inizierà entro la fine del 2022. "I risultati di oggi dimostrano che il nostro candidato vaccino combinato Covid-influenza non solo è fattibile, ma è anche ben tollerato e in grado di indurre risposte sia anticorpali che delle cellule T - afferma Gregory M. Glenn, presidente della divisione ricerca e sviluppo di Novavax -. Stiamo vivendo un periodo di transizione verso una circolazione endemica del virus. Riteniamo che il nostro vaccino combinato a base di proteine possa contribuire ad affrontare in un'unica formulazione due minacce alla salute pubblica globale".