Vaiolo delle scimmie, in Italia salgono i contagi. La Lombardia è la regione più colpita

Cresce in Italia il numero dei contagi di vaiolo delle scimmie. Secondo l'ultimo bollettino reso noto dal ministero della Salute, i casi confermati sono arrivati a 851, con un incremento di 1 rispetto all'ultima rilevazione. Con 840 contagi, gli uomini sono ancora i più colpiti, mentre il numero delle donne affette da Monkeypox è pari a 11. I casi collegati a viaggi all'estero sono 236. Con 348 contagi, la Lombardia è la regione maggiormente colpita. Seguono il Lazio con 150 casi e l'Emilia Romagna con 85. Non si registrano casi di vaiolo delle scimmie invece, in Basilicata, Calabria, Molise, Umbria e Valle d'Aosta.

L'età mediana dei pazienti è sempre 37 anni (con un range che va dai 14 ai 71 anni).

Il primo caso di vaiolo delle scimmie (monkeypox) nel nostro Paese è stato segnalato il 20 maggio scorso e da allora il numero dei contagi è cresciuto stabilmente, tenuto sotto stretto controllo dal sistema di sorveglianza istituito dal Ministero della Salute.

"Il monkeypox - spiega la dottoressa Simona Di Giambenedetto, ricercatore presso l’unità operativa complessa di Malattie infettive all’Università Cattolica del Sacro Cuore, Fondazione Policlinico Universitario Gemelli di Roma- è un virus a DNA, della famiglia delle Poxviridae, molto simile a quello del vaiolo “classico” che però, come accade per tante malattie virali (vedi Covid e HIV), ha fatto il cosiddetto “salto di specie”, passando nella scimmia. E non è neppure la prima volta. In passato infatti, questo era un virus dei bovini, che si trasmetteva all'uomo attraverso il contatto con l'animale infetto". Fino agli anni '70 la vaccinazione contro il vaiolo era obbligatoria e questo ha aiutato a debellare questa malattia. "Anche i vaccini contro il monkeypox che vengono offerti oggi alle categorie a rischio - prosegue Di Giambenedetto - sono di fatto dei vaccini contro il vaiolo (anche se sono allo studio vaccini specifici contro il monkeypox), che danno una copertura dell'85-90% contro questa malattia; chi è stato già vaccinato contro il vaiolo in passato ha bisogno di una sola dose. E comunque, chi da ragazzo ha ricevuto la vaccinazione, anche in caso di infezione da monkeypox, presenta dei quadri blandi che vanno a guarigione nell'arco di pochi giorni, senza bisogno di terapia". La vaccinazione anti-vaiolosa viene offerta gratuitamente, se si rientra nelle categorie a rischio, rivolgendosi ai servizi di malattie infettive, come quello del Policlinico Gemelli, per la prenotazione. La vaccinazione viene poi effettuata in maniera centralizzata presso il centro vaccinale dell'INMI Spallanzani.

Sintomi e diagnosi. Il monkeypox si manifesta con febbricola, faringodinia e ingrossamento dei linfonodi del collo (laterocervicali) che possono precedere la comparsa delle lesioni tipiche, simili alle vescicole della varicella. Possono comparire su tutto il corpo, anche a livello dell'apparato genitale. "Di fronte ad un quadro del genere - afferma Di Giambenedetto - il consiglio è di recarsi presso una struttura sanitaria per fare degli esami specifici, rappresentati dal tampone delle vescicole e dal tampone faringeo per ricercare il virus con un test specifico (PCR).

Trattamento. È importante isolare il paziente presso il proprio domicilio, consigliandogli di non avere contatti con altre persone, perché il contagio è possibile anche per contatto; è consigliabile rimanere isolati almeno fino alla caduta delle crosticine (che avviene 10-14 giorni dall'inizio dei sintomi), mentre per i rapporti sessuali è necessario attendere almeno altre dodici settimane, dopo la caduta delle croste. Al momento la categoria a maggior rischio è rappresentata dai soggetti omosessuali con rapporti promiscui". "Per il trattamento, nel caso di soggetti con lesioni importanti e con scarsa risposta immunitaria - spiega Damiano Farinacci, dirigente medico dell'unità operativa complessa di Malattie infettive del Policlinico Gemelli - si ricorre al vecchio cidofovir (un farmaco che utilizzavamo per le infezioni virali correlate all'AIDS) e a farmaci di nuova generazione, come il tecovirimat, somministrato in compresse per 14 giorni e molto efficace sulla malattia".