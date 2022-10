Domenica torna la Barcolana: la manifestazione velica più grande del mondo

Nata nel 1969 per iniziativa della Società Velica di Barcola e Grignano, la Barcolana o coppa d’autunno è la spettacolare regata velica internazionale che si tiene ogni anno nel Golfo di Trieste la seconda domenica di ottobre. Nota per essere una delle competizioni con più partecipanti, in occasione della 50ª edizione nel 2018 è entrata ufficialmente nel Guinness dei Primati come 'Largest Sailing Race', regata più grande del mondo grazie alle 2689 imbarcazioni iscritte.

Al colpo di cannone “voleranno” sull’acqua migliaia di coloratissime “ali” gonfiate dal vento triestino, alla presenza quest’anno della nave più amata e ammirata della Marina Militare, la Amerigo Vespucci. Dalle 10 cronaca live su Rai Sport + HD e in streaming su rainews.it e Raiplay

Una manifestazione impedibile per tutti coloro amano il mare e le sue sfide, la libertà e i sacrifici che occorrono per inseguire e raggiungere i propri sogni e le proprie passioni, a uomini e donne perché, a bordo come a terra, non esistono professioni “da maschi” o “da femmine”.

Il percorso

Partenza posizionata tra Barcola e Miramare; si procede per 210 gradi, per 4,3 miglia nautiche, fino a raggiungere la prima boa, quindi segue un disimpegno di 0,90 miglia, per 332 gradi. Da Boa 2 a Boa 3, al largo del Castello di Miramare, si naviga per 4 miglia, quindi si torna verso Barcola, lungo la costa, per 2,3 miglia. Al largo del Faro della Vittoria inizia la fase finale della regata, che conduce gli equipaggi all’arrivo: si naviga per 160 gradi fino a raggiungere, dopo un miglio e mezzo, la Diga del Porto Vecchio, dove, di fronte alla piazza dell’Unità, è posizionato l’arrivo della regata.

La favorita dei pronostici l'americana Deep Blue