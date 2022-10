Verona, morti i ragazzi che erano scomparsi sul Garda, l'auto ritrovata in una scarpata

Sono morti in un incidente stradale i due ventenni Sofia Mancini e Francesco D'Aversa, dei quali non si avevano più notizie da lunedì sera: la Fiat 500 sulla quale viaggiavano, è stata ritrovata in una piccola scarpata nei pressi di Affi (Verona).



L'utilitaria, capovolta e coperta dalla vegetazione, è stata notata da alcuni operai della manutenzione stradale. Manca solo il riconoscimento ufficiale delle due vittime da parte dei familiari.