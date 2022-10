Vertice G7 virtuale, dall'Occidente pieno sostegno all'Ucraina. Zelensky: "Serve uno scudo aereo"

Con l’aggravarsi della situazione sul campo, dopo la rappresaglia russa in seguito all’attacco sul ponte di Crimea, si è riunito oggi in forma virtuale il G7, la riunione delle prime sette economie mondiali. Dopo il pesante bombardamento di Kiev e di altre città dell’Ucraina, giudicato dal segretario generale dell’Onu Antonio Guterres “un'escalation inaccettabile”, i grandi del mondo si sono dati appuntamento per ribadire la loro vicinanza al governo ucraino. Anche il presidente Zelensky ha partecipato al summit, collegandosi in videoconferenza. “Non ci può essere alcun dialogo con l'attuale leader russo, che non ha futuro” dice Zelensky, tornando a chiedere uno “scudo aereo” su tutto il Paese, come aveva fatto nelle prime settimane di guerra. Le altre richieste del leader ucraino vanno dal tetto all'export di Mosca (uno “Stato terrorista”) a nuove sanzioni da imporre alla Russia, e nuove armi da mandare ai combattenti ucraini.

I Paesi occidentali: “Sostegno all’Ucraina”

In prima linea nell’appoggio al Paese sotto attacco, gli storici alleati occidentali, che hanno riaffermato il sostegno a Kiev dopo l'ondata di bombardamenti. Il presidente americano Joe Biden ha promesso “sistemi avanzati” di difesa antiaerea, così come la Germania. Londra ha assicurato di non “vacillare di un briciolo nella determinazione ad aiutare” l'Ucraina. L'Ue ha definito “crimini di guerra” i bombardamenti russi su obiettivi civili. Questi attacchi “potrebbero violare” la legge di guerra e rappresentare crimini di guerra se gli obiettivi civili “fossero stati presi di mira intenzionalmente”, ha precisato l'Alto commissario Onu per i diritti umani. Il ministro degli Esteri turco Mevlut Cavusoglu ha invece chiesto un cessate-il-fuoco “il prima possibile”.

A una voce, si è levata la condanna delle aggressioni, precisando che “gli attacchi indiscriminati sulla popolazione civile innocente costituiscono crimini di guerra. Ne chiederemo conto al presidente Putin e ai responsabili” si legge nel comunicato congiunto. I leader del G7 hanno anche condannato l'appoggio della Bielorussia: “L'annuncio di un gruppo militare comune con la Russia costituisce l'esempio più recente della complicità del regime” di Lukashenko con Putin.

Draghi a colloquio con Zelensky, il Cremlino: “Il confronto continuerà”

Iniziato alle 14.09 (ora di Washington) e durato circa un'ora e mezza, al vertice del G7 ha partecipato anche da Palazzo Chigi il presidente del Consiglio Mario Draghi, che questa mattina ha avuto un colloquio telefonico con Volodymyr Zelensky. Il capo di Stato ucraino ha poi twittato: “Ho avuto una conversazione telefonica con il premier italiano Mario Draghi. L'ho informato sulle conseguenze del terrore missilistico russo, ringraziandolo per il suo sostegno costante e forte. Abbiamo coordinato le posizioni alla vigilia di importanti eventi internazionali, incluso il summit del G7”.

Intanto, al Cremlino Vladimir Putin dovrebbe ricevere il capo dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica Rafael Grossi, per discutere in particolare della sicurezza dell'impianto ucraino di Zaporizhzhia. Da parte russa si aspetta comunque la continuazione del “confronto” tra Mosca e Occidente dopo il G7: così il portavoce di Putin, Dmitri Peskov, ripreso dall'agenzia di stampa statale russa Tass. “L'umore alla vigilia di questo vertice è ben compreso da noi, è facile da prevedere. Il confronto continuerà” ha detto ai giornalisti il portavoce del Cremlino.

Il comunicato finale: ulteriori costi economici a Mosca

Alla fine, il summit si chiude all’insegna dell’unanimità, sotto le insegne di una ben prevedibile vicinanza all’Ucraina: “Il G7 continuerà a imporre ulteriori costi economici alla Russia e sarà accanto all'Ucraina tutto il tempo necessario” si legge nella bozza del comunicato finale, anticipata dall'agenzia Bloomberg. Nello stesso documento, il G7 ha condannato gli “atti di sabotaggio” al gasdotto Nord Stream.