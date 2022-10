Uno scandalo fa tremare l'esercito Usa: "Veterani a libro paga di Riad"

È un’inchiesta che farà tremare molte poltrone o, comunque, destinata a fare scandalo, quella riportata dal Washington Post sui veterani Usa a libro paga di Riad.

Il quotidiano, nell’edizione di oggi, cita l'iniziativa di un giudice statunitense che ha chiesto ai vertici militari di fornire un elenco dei veterani di ogni grado che lavorano all'estero come consulenti. “Foreing Servants”, servitori al servizio degli stranieri: così recita l’occhiello dell’articolo.

Il personale militare in congedo americano non può infatti ricevere pagamenti da governi stranieri per lavori che possono compromettere il giuramento di fedeltà fatto agli Stati Uniti. Solo in un caso è ammessa la deroga e deve essere fatta con il consenso del Congresso: coloro che chiedono un permesso speciale devono infatti sottoporsi al controllo dell'Intelligence e chiarire il compito che andranno a svolgere e l'intento per cui vengono ingaggiati da governi stranieri.

Secondo quanto riportato da Washington Post sarebbero oltre 500 gli ex militari in pensione ad aver accettato contratti d’oro da parte di governi stranieri in qualità di esperti del settore. Tra gli Stati “datori di lavoro” anche nazioni accusate di violazioni di diritti umani come l’Arabia Saudita.

Dal 2016 ad oggi sarebbero poi quindici gli alti ufficiali delle forze armate americane, tra cui ex consiglieri della Casa Bianca, ad aver lavorato per il ministero della Difesa saudita presieduto dal principe Mohammed bin Salman, accusato dalla Cia di aver approvato l'eliminazione del giornalista dissidente Jamal Khashoggi.

Tra i veterani a libro paga risultano alti ufficiali in pensione come il generale dei marine James Jones e il generale dell'esercito Keith Alexander. Entrambi hanno lavorato come dirigenti e consiglieri per la sicurezza nazionale con il presidente Barack Obama. Il primo aveva prestato servizio anche per il presidente George W. Bush.

Molti ex ufficiali hanno ricevuto uno stipendio di oltre 200 mila dollari, ma per alcuni le consulenze hanno superato i dieci milioni.

Un generale dell'aviazione, andato in pensione, ha ricevuto un'offerta di lavoro dal governo dell'Azerbaijan che gli aveva garantito una diaria di 5 mila dollari al giorno.

L'Arabia Saudita ha assunto, tra gli altri, un ex Navy Seal come consigliere per le operazioni speciali. Per lui era stato fissato uno stipendio di 258 mila dollari l'anno.