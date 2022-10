Via libera finale del Consiglio Ue al taglio dei consumi elettrici e alla tassazione dei profitti

Per quanto riguarda i consumi di elettricità, gli Stati membri individueranno il 10 % delle loro ore di punta tra il 1 dicembre 2022 e il 31 marzo 2023, durante le quali ridurranno la domanda. I Paesi saranno liberi di scegliere le misure appropriate per ridurre il consumo per entrambi gli obiettivi in questo periodo. Il limite ai ricavi dei produttori di elettricità è motivato dal fatto che hanno realizzato guadagni finanziari inaspettatamente ingenti negli ultimi mesi, senza che i loro costi operativi fossero aumentati. Ciò è dovuto al ruolo del carbone e del gas come fonti marginali di determinazione dei prezzi che attualmente gonfiano il prezzo finale dell'elettricità. Il livello del 'cap' è studiato per preservare la redditività degli operatori ed evitare di ostacolare gli investimenti nelle energie rinnovabili. Le nuove entrate saranno usate dai governi per finanziare misure di loro scelta il sostegno e la protezione dei clienti finali di energia elettrica.

"Gli Stati membri dell'Ue hanno adottato oggi formalmente un regolamento del Consiglio su un intervento di emergenza per affrontare i prezzi elevati dell'energia. Il regolamento introduce misure comuni per ridurre la domanda di elettricità e per raccogliere e ridistribuire le entrate in eccesso del settore energetico alle famiglie e alle piccole e medie imprese", si legge in una nota del Consiglio. Per l'approvazione era necessaria la maggioranza qualificata. Hanno votato contro Slovacchia e Polonia.

Gli Stati membri hanno introdotto alcune flessibilità per riflettere le loro circostanze nazionali e le misure in vigore a livello nazionale. Questi includono la possibilità di fissare un tetto massimo di entrate più elevato, utilizzare misure che limitano ulteriormente le entrate di mercato, differenziare tra le tecnologie e applicare limiti alle entrate di mercato di altri attori, compresi i commercianti. Nelle situazioni in cui la dipendenza netta dalle importazioni di uno Stato membro è uguale o superiore al 100%, gli Stati concluderanno un accordo entro il 1 dicembre 2022 per condividere adeguatamente le entrate eccedentarie con lo Stato membro esportatore. Per quanto concerne il contributo di solidarietà per il settore dei combustibili fossili, il regolamento del Consiglio stabilisce una 'tassa' temporanea obbligatoria sui profitti delle imprese calcolata sugli utili imponibili, determinati dalle norme fiscali nazionali nell'anno fiscale che inizia nel 2022 e/o nel 2023, che superano un aumento del 20% dell'utile imponibile medio annuo dal 2018.

Il contributo di solidarietà si applica oltre alle normali tasse e imposte applicabili negli Stati membri. Gli Stati membri possono mantenere misure nazionali equivalenti al contributo di solidarietà a condizione che siano compatibili con gli obiettivi del regolamento e generino proventi almeno comparabili. Gli Stati membri utilizzeranno i proventi del contributo di solidarietà per fornire sostegno finanziario alle famiglie e alle imprese e per mitigare gli effetti degli elevati prezzi al dettaglio dell'elettricità. Gli Stati possono fissare temporaneamente un prezzo per la fornitura di elettricità alle piccole e medie imprese per sostenerle ulteriormente. In via eccezionale e temporanea potranno fissare un prezzo per la fornitura di elettricità inferiore al costo.

Tutte queste misure sono di natura temporanea e straordinaria. Si applicheranno dal 1 dicembre 2022 al 31 dicembre 2023. Gli obiettivi di riduzione dei consumi energetici si applicano fino al 31 marzo 2023. Il massimale obbligatorio sui ricavi di mercato si applica fino al 30 giugno 2023. Sono state introdotte esenzioni specifiche per Cipro e Malta. Il regolamento sarà ora pubblicato nella Gazzetta ufficiale Ue ed entrerà in vigore il giorno successivo.