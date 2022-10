Vigevano, dipendenti di fabbriche scarpe in schiavitù, 3 arresti: 7 giorni su 7, con turni di 15 ore

Spesso vivevano nell'opificio dove lavoravano, con di 15 ore, 7 giorni su 7. Tutto documentato dalle immagini delle telecamere nascoste installate dagli investigatori. Tre arresti per intermediazione illecita e sfruttamento di manodopera, della Guardia di finanza di Pavia. In tre fabbriche di Vigevano, i dipendenti lavoravano indistintamente giorno e notte.

Il giudice per le indagini preliminari, ha contestato i reati a tre amministratori di fatto, di altrettante ditte individuali, che operavano nel settore calzaturiero nel territorio della Lomellina, tutti e tre cinesi.

Ricevevano compensi irrisori e - in alcuni casi, scrivono i finanzieri, "vivevano in fabbrica", in condizioni igienico-sanitarie precarie, "senza letti adeguati".

I dipendenti inoltre - tutti di origine cinese - non venivano pagati in base alle ore lavorative prestate, ma in funzione dei pezzi prodotti, che venivano annotati su appositi registri cartacei. Le tre ditte individuali, agivano attraverso prestanome per "nascondere la presenza degli amministratori di fatto", che sono stati invece arrestati oggi dai militari.

Per rendere meno agevoli i controlli, le ditte cambiavano spesso denominazione, titolare (inserendo persone irreperibili), ragione sociale e partita Iva.