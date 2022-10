Visco (Bankitalia): Atteso un forte rallentamento dell' economia dopo un anno migliore del previsto

In Italia "c'è un forte rallentamento dell'economia dopo un anno che è stato migliore del previsto. Questi mesi fino all'estate sono andati molto meglio nonostante gli effetti gravissimi dell'aumento del prezzo dell'energia. Per l'anno prossimo sarà molto difficile andare meglio di come noi pensiamo, cioè vicino a una crescita sostanzialmente nulla." Lo ha detto il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, a margine dei lavori del Fondo Monetario Internazionale a Washington.

Nella Nota di aggiornamento rispetto al Bollettino di luglio, Banca d'Italia ha rivisto sensibilmente al ribasso le stime di crescita del nostro Paese. Nello scenario base Via Nazionale ipotizza una crescita del Pil del 3,3 per cento quest'anno, allo 0,3 nel 2023 e all'1,4 nel 2024 menre sono riviste al rialzo le stime di inflazione di oltre mezzo punto nell'anno in corso, ora all'8,5%, di oltre due punti nel prossimo e di circa due decimali nel 2024 principalmente per effetto dei forti rincari dei beni energetici.