Volley, cadono due grandi: Piacenza e Modena. Colpaccio di Cisterna a Milano

Il campionato più bello del mondo inizia da subito con almeno tre colpi di scena. Il più eclatante, anche se al tie break può perdere chiunque, è stato quello di Piacenza, squadra costruita spendendo moltissimo (Simon, Lucarelli, Yuri Romanò tra i tanti big) che al quinto ha subito una sconfitta pesante da una stupefacente Verona. La squadra di un coach vincente come il bulgaro Rado Stoytchev si è presa due punti che danno ossigeno al nuovo progetto societario. Mvp, il regista Luca Spirito. Sempre con un tie break, nell'anticipo di sabato, una Padova straordinaria e senza paura ha sconfitto Modena di Andrea Giani. Il mea culpa del regista brasiliano Bruno a sottolineare il ritardo di condizione dei gialli in questo inizio di stagione.

Altro colpaccio, quella di Cisterna sotto la Madonnina. Dirlic migliore in campo, squadra nuova e 3-0 secco a Milano. Ora i laziali sono in testa alla classifica con Perugia (con Anastasi in panchina assieme a Leon e Plotinsky straordinario titolare) Trento (dei tre medagliati Michieletto, Lavia, Sbertoli e l'mvp il 19 libero Laurenzano) e Civitanova (che hanno esordito senza troppa fatica, dimostrando che sono loro certamente tra le squadre favorite di questa nuova stagione, colorata d'oro dopo il trionfo mondiale della Bella Italia. In risalto ancora il senso del gruppo. L'unione e non il singolo talento. Si parte sempre da questo concetto se si vuole guardare avanti e trovare risultati. Ma questo è solo l'inizio del campionato più spettacolare del globo, dove tutti vogliono esserci.