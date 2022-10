Al via il progetto del Volocopter, l'aerotaxi elettrico e sostenibile per collegare Roma a Fiumicino

Andare in 20 minuti dall’aeroporto di Fiumicino al centro di Roma: quello che sembra solo uno scenario futuristico, un progetto fin troppo audace per lo stato delle infrastrutture e dei trasporti della Capitale (carenti, afflitte da cronici ritardi, poco efficienti), sembra sempre più fattibile. È un progetto, quasi un desiderio, ma alla base c’è una grande volontà. Gli enti promotori (tra cui Aeroporti di Roma e Atlantia) ci credono sempre di più, tanto da aver persino fissato una data di lancio: la fine del 2024, in coincidenza con l’inizio del Giubileo.

È VoloCity, il progetto di aerotaxi di collegamento tra la città e il principale scalo aeroportuale italiano. L’idea è entrata nel vivo, con il primo test regolare registrato ieri (un volo di prova). In sostanza, si tratta di trasportare in poco tempo passeggeri in partenza o in arrivo: e quindi, chi dovrà prendere un aereo, comincerà a volare già prima di imbarcarsi; mentre chi è appena atterrato – magari dopo un volo di poche ore – continuerà ancora per poco a spostarsi tra le nuvole. Un altro passo, quindi, nella “rivoluzione” della mobilità aerea urbana.

VoloCity si affida a un velivolo innovativo, interamente elettrico a zero emissioni, a vocazione turistica ebusiness: il prototipo di aerotaxi elettrico si chiama Volocopter ed è stato progettato per consentire ai passeggeri di effettuare voli rapidi e senza emissioni in ambienti urbani, sia su rotte terrestri particolarmente trafficate, sia sopra flussi d'acqua. Al momento può trasportare una sola persona, il pilota; ma, a progetto implementato, dovrebbe trasportare fino a quattro passeggeri.