Von der Leyen: "Gli attacchi mirati russi sono crimini di guerra. Presto il price cap sul gas"

Dopo il via libera del Collegio dei commissari europei alla nuova proposta legislativa sull'energia, la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, presenta il pacchetto di misure in plenaria al Parlamento europeo a Strasburgo. In breve, la Commissione europea ha individuato nel Ttf, la Borsa di scambio del gas di Amsterdam, una delle principali cause dell'impennata dei prezzi. Ha quindi deciso di sostituirlo con un benchmark, un indice, dedicato al gas naturale liquefatto, che sia più rappresentativo della realtà del mercato attuale. Anche perché il Ttf è basato sul gas da gasdotto ma l'Europa ormai importa sempre più Gnl. Per avere un nuovo parametro ci vorranno diversi mesi. I tecnici sono già al lavoro per averlo pronto entro la primavera, in tempo per la nuova stagione di riempimento degli stoccaggi (oggi a oltre il 92%). Nel frattempo per intervenire nell'immediato contro picchi di prezzi (e contro la speculazione) la Commissione ha proposto un tetto dinamico e temporaneo ai prezzi nelle transazioni. Non è esattamente ciò che chiedevano gli Stati (perché questa formula di price cap non toccherà il gas importato né gli accordi bilaterali) ma è pur sempre un primo passo. Al Ttf non dovranno essere quindi accettate le transazioni sopra il tetto stabilito. Infine verrà introdotto un meccanismo di intervento in caso di picchi giornalieri anomali (come quelli che ad agosto portarono ad aumenti del 20% in poche ore). "Siamo un acquirente affidabile ma non compriamo piu' il gas a qualunque prezzo", questo è il messaggio ribadito anche al Parlamento europeo che precede il primo banco di prova, ossia il vertice dei capi di Stato e di Governo che si terrà giovedì e venerdì a Bruxelles. Poi sarà la volta dei ministri dell'Energia che si riuniranno il 25 ottobre a Lussemburgo.

La Russia e la "guerra all'energia" "Gli attacchi mirati della Russia contro le infrastrutture civili stanno segnando un nuovo capitolo di una guerra già crudele. L'ordine internazionale è chiaro. Questi sono crimini di guerra. Attacchi mirati contro le infrastrutture civili con il chiaro obiettivo di privare uomini, donne e bambini di acqua, elettricità e riscaldamento con l'arrivo dell'inverno. Questi sono atti di puro terrore. E dobbiamo chiamarli come tali”. La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, parlando al Parlamento Europeo a Strasburgo, ha ribadito il sostegno all'Ucraina per tutto il tempo necessario e garantito protezione agli europei dall'altra guerra, quella alla “nostra energia”. "So che gli europei sono preoccupati. Preoccupati per l'inflazione, per le bollette energetiche, per l'inverno. La migliore risposta al ricatto del gas di Putin sono l'unità e la solidarietà europea". "Sappiamo che alcuni Stati membri sono più direttamente esposti di altri al gas russo. La situazione è particolarmente difficile per i Paesi senza sbocco sul mare dell'Europa centrale. Ma alla fine, nel nostro mercato unico con catene di approvvigionamento altamente integrate, un'interruzione in uno Stato membro ha un impatto enorme su tutti gli Stati membri. Quindi, condividere il gas in una crisi è fondamentale", ha dichiarato. "Gli Stati membri hanno già da cinque anni l'obbligo ai sensi del diritto dell'Ue di concludere accordi di solidarietà. Tuttavia, fino ad oggi sono stati concordati solo 6 dei 40 possibili accordi. Questo semplicemente non è abbastanza ed è il motivo per cui metteremo in atto regole predefinite per gli Stati membri. La solidarietà energetica è un principio fondamentale nei nostri Trattati, quindi mettiamolo in atto", ha aggiunto. "Rispetto allo scorso settembre 2021, la Russia ha tagliato l'80% della sua fornitura di gas a noi questo settembre. E l'Europa ha saputo compensare. Partner di fiducia come gli Stati Uniti e la Norvegia hanno intensificato le forniture". "Abbiamo aumentato i risparmi e riempito i nostri stoccaggi. Possiamo essere tutti orgogliosi di ciò. Ma resistere alla coercizione energetica russa ha un prezzo. Le famiglie europee hanno visto le bollette del gas salire alle stelle. E le nostre aziende stanno lottando per mantenere la competitività", ha evidenziato von der Leyen.