Weekend a caccia di stelle cadenti: stasera arrivano le Orionidi

Weekend con il naso all'insù per l'arrivo delle Orionidi, le stelle cadenti d'autunno "figlie" della celebre cometa di Halley. Lo sciame raggiungerà il massimo della sua attività nelle prossime ore, quando sarà possibile vedere a occhio nudo fino a una ventina di meteore all'ora. L'appuntamento è per la seconda parte della notte, anche se resta l'incognita meteo, con nuvole e maltempo che minacciano lo spettacolo soprattutto al centro-nord dell'Italia.

Lo sciame meteorico deve il suo nome alla posizione del suo radiante (il punto dal quale sembrano partire le stelle), una vasta area nei pressi della costellazione di Orione.

Le Orionidi sono "uno degli sciami di meteore più interessanti dell'anno", afferma all'Ansa l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project.

"Certamente meno note delle Perseidi (le stelle cadenti di San Lorenzo), le Orionidi hanno tuttavia un fascino ineguagliabile per via della loro 'progenitrice': a mettere a disposizione i grani di polvere necessari per innescare il fenomeno è addirittura la leggendaria cometa di Halley, il più famoso astro chiomato".

In questi giorni la Terra si trova vicina all'orbita della cometa, dunque incrocia le sue vecchie code polverose.