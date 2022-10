Whatsapp in tilt, la chat va offline dalle 9 del mattino: boom di segnalazioni su Downdetector

Quasi 20mila segnalazioni in una sola mezzora: Whatsapp va in tilt e va offline, impossibile inviare o ricevere messaggi. La nota piattaforma di messaggistica è bloccata. L'allarme degli utenti sul Downdetector, il sito che monitora i flussi sui social: "Funzionano regolarmente Facebook Instagram e twitter".

Ancora ignote le cause dell'interruzione del servizio. "Siamo al corrente che alcune persone stanno avendo problemi ad inviare messaggi. Siamo al lavoro per ripristinare WhatsApp nel più breve tempo possibile": lo dice un portavoce di WhatsApp

Su Twitter si scatenano i messaggi con l'hashtag #Whatsappdown.

Gli ultimi disservizi di WhatsApp risalgono a circa un anno fa, il 4 ottobre 2021 quando ci fu un 'down' di tutte le app del gruppo Meta, comprese Instagram e Facebook, per sei ore. In quella circostanza, dopo il ripristino dei servizi, erano arrivate anche le scuse ufficiale del fondatore Mark Zuckerberg.