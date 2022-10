Wuhan mette in lockdown un distretto dopo nuovi contagi da Covid 19

Nuovi contagi da Covid 19 e Wuhan chiude uno dei suoi distretti nel centro della città. Il lockdown è stato indetto nel distretto di Hanyang, dove vivono circa 900 mila persone, secondo quanto confermato all'agenzia Bloomberg dalle autorità sanitarie locali, e le restrizioni dovrebbero proseguire fino a domenica prossima, con tutte le attività essenziali che rimarranno chiuse, a eccezione di supermercati e farmacie.

Wuhan, la città dove si è riscontrato il primo focolaio noto di Covid-19, ha registrato diciotto casi di contagio nella giornata di martedì : un numero esiguo, ma sufficiente per innescare le restrizioni più elevate, in Cina, dove vige la linea della tolleranza verso il virus, che comporta lockdown improvvisi, test di massa e forti limitazioni agli spostamenti.

La linea dello "zero Covid" è stata difesa dallo stesso presidente cinese, Xi Jinping, come "poco costosa" ed "efficace", nonostante le pesanti ripercussioni sull'economia e a livello sociale. A livello nazionale, i casi di contagio stanno aumentando - oggi sono stati 338 i contagi confermati a livello nazionale, di cui 297 di trasmissione locale - e anche la metropoli sud-orientale di Guangzhou ha deciso di mettere in lockdown un suo distretto nel centro della città, dopo un picco di contagi.