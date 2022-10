Würstel contaminati, un morto ad Alessandria

Sono in corso le indagini su un nuovo decesso per meningite da Listeria monocytogenes, forse legato alla contaminazione che la scorsa settimana ha portato al ritiro dal ritiro dal mercato, da parte dell'azienda produttrice, di alcuni lotti di Würstel a base di carni avicole. Ci vorrà qualche giorno per i risultati che permetteranno di capire se il decesso di un ottantenne di Alessandria è legato al cluster di listeriosi alimentare, che conta 66 casi segnalati in Italia dal 2020 e tre decessi in Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna fra fine 2021 e giugno di quest'anno.

Secondo una ricostruzione avrebbe mangiato wurstel di pollo crudi e sarebbe poi stato ricoverato all’Ospedale di Alessandria. Ora le indagini dovranno appurare se l’uomo sia deceduto per colpa del ceppo St 155, che ha già provocato la morte di altre tre persone.

Le verifiche, effettuate dal gruppo di lavoro istituito dal Ministero della Salute per fronteggiare la diffusione del batterio, avevano infatti rilevato una correlazione tra alcuni dei casi clinici e la presenza del ceppo di Listeria ST 155 in wurstel a base di carni avicole prodotti dalla ditta Agricola Tre Valli – IT 04 M CE. La presenza è stata confermata anche da campionamenti effettuati presso lo stabilimento.

Come riferisce il Ministero della Salute era scattato il ritiro dei prodotti alimentari da parte degli operatori mentre l’azienda ha avviato tutte le misure a tutela del consumatore con il ritiro dei lotti risultati positivi (1785417 e 01810919) e, in applicazione del principio di massima precauzione, di tutti quelli prodotti prima del 12 settembre 2022.