Zakharova: "Il carroarmato, l'ignoranza, la foto con la Regina: per questo sarà ricordata la Truss"

"La Gran Bretagna non ha mai conosciuto una tale vergogna come primo ministro. Di Liz Truss verranno ricordati la sua posa con l'elmetto sul carro armato, l'ignoranza catastrofica e il funerale della Regina subito dopo l'udienza con lei".

È il caustico messaggio postato su Telegram dalla portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, a commento delle dimissioni di Liz Truss - terza donna a ricoprire il ruolo nella storia del Paese, dopo le conservatrici Margaret Tatcher e Theresa May - da primo ministro del Regno Unito dopo solo 45 giorni di incarico. Il mandato più breve della storia britannica.

L'elmetto e il carro armato

Non ha scordato la Zacharova quel giro sul carro armato in Estonia, al confine con la Russia, fatto nel 2021 dall'allora Ministro degli Esteri britannico. Il video con la Truss. che indossava giacca mimetica e casco, fu pubblicato dal Times.

Stava facendo visita alle truppe britanniche, prima di un meeting della Nato in Lettonia. In quell'occasione dichiarò che la sua agenda principale sarebbe stata quella di affrontare le “azioni destabilizzanti” di Russia e Bielorussia. “Sosterremo l’Ucraina e la stabilità nei Balcani occidentali, proteggendo la loro sicurezza. Abbiamo già visto questa tattica della Russia, quando ha dichiarato falsamente che l’annessione della Crimea era una risposta all’aggressione della NATO. La NATO è un’alleanza basata sul principio di difesa, non provocazione. Qualsiasi suggerimento che la NATO stia provocando i russi è completamente sbagliato".

In molti videro nell'episodio un evidente richiamo alla Thatcher, ritratta a bordo di un carro armato nella Germania Ovest dove si trovava in visita delle truppe britanniche, il 17 settembre 1986, ed evocata anche nello stile.