Zelensky: "Tutti noi siamo sull'orlo di un disastro nucleare con Zaporizhzhia in mano russa"

"Tutti noi siamo sull'orlo di un disastro nucleare a causa della presa della centrale nucleare di Zaporizhzhia da parte delle truppe russe". Lo ha detto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky intervenendo al vertice di Praga. "La Russia ha portato la guerra nella nostra terra, nella parte ucraina dell'Europa. E solo grazie al fatto che il popolo ucraino ha fermato l'invasione della Russia, quest'ultima non può ancora portare la stessa guerra in altre parti d'Europa, in particolare nei Paesi baltici, in Polonia e in Moldavia", ha sottolineato. "L'intera Europa si trova nelle condizioni di una grave crisi dei prezzi, quando attraverso la manipolazione del mercato energetico la Russia ottiene una pressione senza precedenti sul tenore di vita della maggioranza assoluta degli europei

"Per fermare la liberazione dell'Ucraina, la Russia ha iniziato a manipolare l'argomento dei negoziati e avrebbe menzionato il dialogo, che ha rifiutato, dando inizio a questa guerra contro l'Ucraina e contro tutti voi, contro tutta l'Europa. È ovvio che la Russia non vuole nessun vero negoziato. Perché se avesse voluto, avrebbe risposto a dozzine di nostre proposte e sforzi - spiega - . La Russia vuole solo risparmiare tempo. Vuole raggruppare le forze. E accumula risorse. Per colpire ancora. Dobbiamo impedirgli di farlo".

"Come ogni altra cosa in Europa, la sicurezza non è qualcosa che puoi ottenere rinunciando a qualcosa o firmando un trattato. La sicurezza è un compito. Il compito di espellere l'occupante dal territorio da esso occupato. Il compito di rendere conto di assassini e carnefici. Il compito di ripristinare la validità degli standard e delle convenzioni fondamentali approvati dalla comunità internazionale per tutti gli Stati senza eccezioni", aggiunge

"Dobbiamo rafforzare la nostra cooperazione per aiutarci reciprocamente e fornire a tutti gli europei adeguate garanzie energetiche. La Russia non deve riuscire nel suo intento di costringere gli europei alla povertà energetica o addirittura alla totale mancanza di energia. La sfida principale è in Ucraina".