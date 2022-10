Zuppi: "Chi ha responsabilità di governo segua il bene di tutti"

Un invito all'unità e alla collaborazione nell'interesse collettivo. Dal “gioco pesante e insopportabile dell'individualismo, se ne esce solo insieme. E le difficoltà non sono affatto finite", dice il cardinale Matteo Maria Zuppi, presidente della Conferenza episcopale italiana, durante la messa ad Assisi per la Festa di San Francesco alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. "Se ne esce solo insieme! Lo vediamo drammaticamente - osserva Zuppi - nel mondo e nel nostro Paese. Affidiamo allora l'Italia all'intercessione del nostro Patrono. Ci sostenga, in un momento così decisivo, ispiri l'amore politico e di servizio alla casa comune, perché nelle necessarie diversità tutti concorrano all'interesse nazionale, indispensabile per rafforzare le istituzioni senza le quali nessun piano può essere realizzato e per affrontare delle sfide così grandi". Un monito alla politica nel momento in cui ci appresta a formare il nuovo governo. "Chi ha responsabilità di governo segua il bene di tutti", ribadisce nella preghiera a San Francesco d'Assisi.

Una preghiera che tocca anche “il lupo terribile della guerra”, affinché con San Francesco “possa essere addomesticato”. Zuppi ricorda e rilancia l’accorato appello di Papa Francesco indirizzato ai due presidenti coinvolti direttamente - un aggressore e un aggredito - ma anche a quanti possono aiutare a trovare la via del dialogo e le garanzie di una pace giusta. Come San Francesco tutti possiamo essere artigiani di pace".