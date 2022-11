Effetto dividendi, Piazza Affari in netto calo

La seduta continua in calo per Piazza Affari: -0,97% per l'indice Ftse Mib, che viene però da una fase positiva di sette settimane consecutive. Meno netta la discesa a Francoforte (-0,55%), Parigi (-0,10%), mentre Londra è quasi invariata (+0,02%).

Sul calo di oggi della borsa di Milano incide anche lo stacco delle cedole, quindi dei dividendi, che oggi interessa otto società rappresentate nel paniere del Ftse Mib: sono Mediobanca (-7,62%), maggior calo di oggi, Eni, Intesa Sanpaolo, Tenaris, Terna Poste Italiane, Recordati, Banca Mediolanum.

Tra i titoli con i cali maggiori anche Saipem (-4,70%): c'è stata una sentenza sfavorevole della Corte suprema algerina. Ha respinto un ricorso contro la decisione la decisione della Corte d'appello di Algeri dello scorso giugno nell'ambito del procedimento relativo al progetto GNL3 Arzew, assegnato nel 2008.

Maggiori rialzi per Bper Banca (+1,52%) per Banco Bpm (+1,26%). L'amministratore delegato di Banco Bpm, Giuseppe Castagna, ha ribadito l'assenza di interesse per un'aggregazione con Banca Monte Paschi.

Oggi la giornata è cominciata con il calo in Asia: -2% in particolare per la borsa di Hong Kong. C'è stata una salita dei casi di Covid in Cina, 26mila solo domenica, con due decessi. Questo ha portato a nuove restrizioni, compresa la didattica a distanza in alcuni quartieri di Pechino. Sono scese le azioni delle compagnie aeree e dei casinò.

A mettere fine alla fase rialzista erano state però la scorsa settimana le parole di alcuni consiglieri della banca centrale statunitense. Uno dopo l'altro hanno avvertito gli investitori che i rialzi dei tassi dovranno continuare anche se l'inflazione negli Stati Uniti ha cominciato a rallentare.

Le previsioni al ribasso sulla domanda mondiale, hanno portato il prezzo del petrolio Brent a scendere fino a 87 dollari al barile, un calo di circa 10 dollari nelle ultime due settimane.

Risale invece il gas, a quota 118 euro al megawattora, +2%.

Lo spread Btp/Bund rimane sotto i 200 punti base, a quota 192 (+5 punti base rispetto a venerdì). Nella serata di venerdì l'agenzia Fitch ha confermato il rating BBB all'Italia, con prospettive stabili. Ha però previsto per il 2023 un Pil in contrazione dello 0,4%.