È morta a 49 anni Julie Powell, l'autrice di "Julie e Julia"

È morta a soli 49 anni per un attacco cardiaco Julie Powell, scrittrice americana diventata famosa a livello internazionale per un blog, un libro di cucina e un film ispirati da un successo di letteratura culinaria degli anni '60 scritto dalla chef Julia Child.

Lo annuncia il New York Times citando il marito, precisando che la morte è avvenuta il 26 ottobre scorso nella sua casa nello Stato di New York. Nata e cresciuta a Austin, in Texas, Julie Powell ha lavorato al Comune di New York prima di lanciare un blog, uno dei primi diari culinari divenuti poi popolari in tutto il mondo, che ha trasformato nel 2005 in un bestseller: "Julie e Julia: 365 giorni, 524 ricette, 1 cucina di un piccolo appartamento", trasposto da Nora Ephron nel 2009 nel film "Julie &Julia".

Nelle sue narrazioni, Julie Powell prova a realizzare le ricette della chef e conduttrice televisiva californiana Julia Child (1912-2004), autrice nel 1961 del bestseller "Padroneggiare l'arte della Cucina francese', realizzando una ricetta al giorno e commentandola con stile umoristico all'interno del suo ménage familiare. Nel film, Nora Ephron mette insieme il blog di Julie e l'autobiografia di Julia Child "La mia vita in Francia", affidando l'interpretazione delle due protagoniste alle attrici Amy Adams e Meryl Streep.