A 25 anni conquista un seggio al Congresso

Il democratico Maxwell Alejandro Frost, 25 anni, sarà il primo rappresentante della Generazione Z eletto al Congresso americano. La sua campagna elettorale si è concentrata su temi cari ai giovani come la violenza armata, il cambiamento climatico, il diritto all'aborto e un'aumentata assistenza sanitaria. Quattro giorni prima delle elezioni Forst ha spiegato di essere diventato un attivista politico dopo la sparatoria di massa a Newtown, nel Connecticut, nel 2012. Sono entrato in politica, ha detto, perché "Non volevo essere fucilato a scuola".

''Abbiamo fatto la storia per i cittadini della Florida, per la Gen Z e per tutti coloro che credono che meritiamo un futuro migliore'', ha scritto Frost su Twitter.