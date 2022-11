A 40 giorni dalla morte di Hadis Najafi, nuovi scontri in Iran. La polizia usa gas lacrimogeni

Anche la scorsa settimana gli agenti avevano aperto il fuoco contro i manifestanti quando protestavano in occasione dei 40 giorni dalla morte di Mahsa Amini, la giovane donna la cui morte, in custodia della cosiddetta polizia morale, ha scatenato l'ondata di contestazione.

Le autorità hanno chiuso il cimitero nella quale riposa il corpo della donna, per impedire che migliaia di persone raggiungessero la sua tomba. I video, riporta la Bbc, hanno mostrato i manifestanti bloccare un'autostrada a Karaj, bruciare un veicolo e gridare slogan antigovernativi. In altri filmati si vede il personale disicurezza che spara gas lacrimogeni verso di loro.

Iran: “Critiche su diritti umani creano minacce a sicurezza europea”

L'atteggiamento duro di alcuni funzionari europei sulla repressione delle proteste in corso da oltre un mese in Iran ha provocato violenza anche in Europa. Lo ha affermato il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian, come riporta Irna, durante una telefonata con l'Alto rappresentante per gli Affari Esteri dell'Unione europea, Josep Borrell. Secondo il ministro iraniano, le critiche di alcuni leader europei alle violazioni di diritti umani durante la repressione contro i manifestanti avrebbero "aperto la strada per minacce alla sicurezza dell'Europa".