A Kabul nuove restrizioni per le donne: vietato l'ingresso nei parchi pubblici e nei luna park

Pochi mesi dopo aver ordinato la separazione per genere all'ingresso, in Afghanistan i talebani impongono nuove restrizioni alle donne. La notizia è stata riportata dal quotidiano britannico ‘The Guardian’.

Il divieto è stato imposto questa settimana e dà un altro colpo alle libertà delle donne, dopo il ritorno al potere dei talebani in seguito al ritiro Usa. Inoltre svela ulteriormente la vera natura del regime dei talebani che, subito dopo il loro rientro a Kabul, si erano presentati come una forza più matura e meno estremista.

Tra le restrizioni che sono state nuovamente imposte alle donne quella di girare senza una scorta maschile o quella di mostrarsi in pubblico senza lo hijab o il burqa. Inoltre, in gran parte del paese alle donne è stato vietato frequentare le scuole secondarie.

"Negli ultimi 15 mesi abbiamo cercato di fare del nostro meglio per gestire la questione, anche destinando specifici giorni. Ma ci sono luoghi, in realtà dobbiamo dire molti luoghi, in cui le regole sono state violate", ha affermato Sadeq Mohajir, portavoce del Ministero per la prevenzione del vizio e la promozione della virtù. "Ci sono stati incontri (tra uomini e donne) in cui la regola del velo non è stata osservata, ecco perché è stata presa per ora questa nuova decisione", ha continuato.

Il divieto ha fatto arrabbiare gli operatori dei luna park, che avevano investito sulle strutture, ma soprattutto ha provocato la rabbia delle donne. "Non abbiamo scuole, non possiamo lavorare, dovremmo avere almeno un luogo in cui divertirci", si lamenta Wahida. E anche Raihana, 21 anni, che studia la Sharia all'Università, è contraria al provvedimento: "L'Islam ovviamente consente di uscire e di andare nei parchi. Quando non hai libertà nel tuo paese, allora che senso ha viverci?"