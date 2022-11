A Kherson spariscono checkpoint e bandiere russe, ma Kiev teme sia una trappola

A Kherson, capoluogo di una delle regioni ucraine annesse dalla Russia e obiettivo, da mesi, della controffensiva di Kiev, la bandiera russa è stata rimossa dall'edificio dell'amministrazione regionale, e diversi checkpoint in città sono spariti. Segnali di un imminente ritiro di Mosca, secondo alcuni, ma le forze ucraine temono si tratti di una trappola.

L'inviato di Radio Rai Marco Barbonaglia è riuscito, non senza difficoltà, a contattare un residente. “A Kherson la vita è diventata sempre più difficile. Il personale dei servizi pubblici è stato evacuato dalle autorità filorusse, si sono presi gran parte delle attrezzature che venivano usate per le riparazioni di emergenza, molte farmacie sono chiuse, i negozi aperti sono pochi, i prezzi di ogni cosa sono saliti alle stelle. La Russia aveva detto ‘saremo qui per sempre, tutto andrà bene’ e invece eccoci qua. È difficilissimo connettersi a Internet, la tv non funziona più. Gli uomini di Mosca se ne vanno in giro, nei garage, nei moli e portano via di tutto, barche, auto, quello che non possono portare via lo distruggono".

Prosegue il racconto: “Ho paura di quel che può ancora accadere, ormai ci sono sempre meno checkpoint in città, prima terrorizzavano la gente con continue perquisizioni, controlli dei cellulari, si dice che stiano costruendo fortificazioni e scavando trincee in periferia. Quel che posso dire è che molti uomini armati che non si erano mai visti qua stanno arrivando, una sorta di Guardia nazionale, o qualche altra nuova unità russa, noi aspettiamo che tornino i nostri uomini, nella loro terra: Kherson, come la Crimea, è Ucraina”