A Milano il laboratorio d'idee sulla cultura dell'abitare per "rimettere al centro la persona"

Con i saluti del Presidente del Senato Ignazio La Russa si terrà a Milano, nel Palazzo delle Stelline il 7 novembre 2022, la prima tappa di “House of Change - Remind" che avrà come primo argomento le nuove Concezioni di Immobiliare allargato e di Cultura dell'Abitare per l’Italia, con particolare focus sulla Legge di Bilancio 2023 e le ulteriori misure.

L'iniziativa è promossa dal Prof. Paolo Crisafi, Presidente Remind, dal Dott. Marco De Vincenzi e dall’Architetto Maurizio Iennaco e vedrà la partecipazione di Istituzioni governative e parlamentari, esperti e vertici di Remind per condividere spunti e idee rispetto agli scenari economici e sociali per la Nazione.

Il Ministro delle “Imprese e del Made in Italy”, Adolfo Urso, ha anticipato il contenuto del suo saluto ai lavori del think tank “House of Change Remind, Nuove concezioni di immobiliare allargato e di cultura dell’abitare per l’Italia” affermando: “Il settore immobiliare allargato costituisce il 30% del PIL italiano e rappresenta un volano eccezionale per la crescita. Infatti, se si considerano i settori attivati dall'Immobiliare, o in esso ricompresi, si giunge alla conclusione che la gran parte dell'economia italiana poggia le sue basi su tutto ciò che ruota attorno alla progettazione, produzione, gestione, manutenzione e rigenerazione di immobili oltre che di infrastrutture e, in generale, sulle attività di investimento, valorizzazione, gestione e messa in sicurezza dei territori. Credo che il nostro compito comune sia rimettere al centro la persona, le sue esigenze e il suo benessere, cosi da portare avanti un progetto culturale in grado di creare un sistema valoriale condiviso in cui poter mettere a frutto energie e risorse in modo proficuo per costruire l'Italia di domani”.

Paolo Crisafi, Presidente Remind, ha commentato: “Nel pieno delle emergenze e di fronte alle pesanti ripercussioni sulla vita degli Italiani, le nuove concezioni di Immobiliare allargato e di Cultura dell’Abitare sono fondamentali per contribuire al benessere degli Italiani e dell’Italia e abbiamo quindi pianificato una serie di tappe di approfondimento con le principali Istituzioni governative, parlamentari e locali insieme alle buone pratiche dei settori produttivi del Paese”.