A Roma, il Festival Nazionale delle Università. Focus della prima edizione: la "Cultura digitale"

Si è aperta la prima edizione del Festival Nazionale delle Università, in programma fino al 12 novembre alla Link Campus University di Roma.Il focus della prima edizione è la “Cultura digitale” e l'obiettivo è quello di sviluppare un contesto di dialettica permanente tra le esigenze delle Università, delle Imprese e soprattutto quelle dei giovani: lo scopo del Festival è quello di favorire la crescita economica e lo sviluppo culturale del nostro Paese in linea con gli obiettivi del PNRR e l’Agenda ONU 2030.

A fare gli onori di casa, insieme a Pietro Luigi Polidori (Presidente Link Campus University), è stato Carlo Alberto Giusti (Rettore Link Campus University): “Con questo festival abbiamo voluto raccogliere l’esigenza espressa a gran voce dai nostri studenti e dai nostri professori. L’Università Link diventa per tre giorni luogo di raccolta delle idee, vogliamo confrontarci e assicurarci che il futuro sia nelle nostre mani. La cultura digitale, in tal senso, sarà il player più importante di questa edizione. Bisogna sempre puntare all’eccellenza qualsiasi sia il percorso di studio che si intraprenda, perché puntare all’eccellenza significa costruire il proprio futuro”.

Polidori si è detto “particolarmente orgoglioso di dare il via a questo Festival, che nasce da un’idea che stiamo sviluppando da un bel po’ di tempo con Lorenza Lei, prorettore di eCampus. Esistono Festival di ogni genere, ma non ce n’era ancora uno che parlasse di università e divulgasse la conoscenza. Mi auguro che questo sia solamente l’inizio e che il Festival Nazionale delle Università possa essere accolto e realizzato, negli anni, anche in altre università italiane”.

Uno dei panel della manifestazione che ha affrontato le sfide del digitale a 360°, è stato dedicato all'Arte e agli NFT.

L’opera d’arte NFT (Non Fungible Token, traducibile in italiano come gettone non copiabile, ossia qualcosa di unico), o crypto art, è l’opera d’arte reale o l’opera d’arte digitalizzata che viene dotata di un codice identificativo che ha valore di certificato di proprietà digitale. Questo apre a molte domande sul mondo dell'arte: come sta cambiando? Cosa si può definirre opera d'arte? Come possono convivere vecchie e nuove concezioni e opere?

Ilaria Bonacossa, direttrice del Museo Nazionale dell'Arte Digitale, ha illustrato molti degli aspetti di novità che la crypto art ha introdotto: ad esempio, la percezione e la concezione di possesso di un'opera sono state rivoluzionate. In passato si acquistava un quadro, ad esempio, per possederlo ed eventualmente mostrarlo. Un NFT è replicabile, quindi visibile da tutti, ma ciò che si mostra comprandolo è la proprietà. Quindi possederlo diventa quasi uno status symbol.

Così come il valore che in questo caso è stabilito dal costo: l'arte digitale svela che il suo valore economico supera quello simbolico.

Questi i molti altri temi sui tavoli del Festival che affronta anche l'importanza dell'energia sostenibile; il Deep web; lo sviluppo delle Start-Up e l'e-Commerce in Italia.