A Roma una tomba nuova per Proietti. L'artista sarà sepolto al Verano, come volontà dei familiari

L'attore Gigi Proietti avrà una tomba nuova al Verano.

La novità, che arriva proprio nel secondo anniversario della morte dell'attore romano, è stata comunicata dalla società Ama-Cimiteri capitolini, responsabile dei servizi cimiteriali romani, su radio New Sound Level, nel corso del programma 'Gli Inascoltabili'.

''La cremazione dell'attore è avvenuta velocemente e l'iter per la sepoltura è stato avviato subito dopo la sua morte. Tutte le procedure -fa sapere Ama- si stanno svolgendo nel pieno e doveroso rispetto delle volontà della famiglia Proietti, che ha scelto di avere in custodia le ceneri del compianto artista (senza prevedere una sistemazione temporanea all'interno del cimitero del Verano) fino alla realizzazione di un manufatto dedicato, da costruire ex novo, all'interno del Cimitero monumentale''.

''Roma Capitale ha deliberato l'eccezione e la Direzione dei Cimiteri Capitolini ha già incontrato l'architetto incaricato dalle eredi, il quale dovrà dar seguito al progetto architettonico approvato della tomba che sorgerà, come scelto dalle eredi del grande attore, in un'area specifica sottoposta a vincoli della Sovrintendenza del cimitero storico romano.''